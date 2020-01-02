غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة الأحد المقبل.

وقالت الوزارة، إن عملية الصرف ستتم عبر فروع بنك البريد.