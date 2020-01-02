أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة الأحد المقبل.
وقالت الوزارة، إن عملية الصرف ستتم عبر فروع بنك البريد.
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02 كانون ثاني / يناير 2020 10:13
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة الأحد المقبل.
وقالت الوزارة، إن عملية الصرف ستتم عبر فروع بنك البريد.
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