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قرار قضائي إسرائيلي بهدم 3 منازل في قلنسوة

02 كانون ثاني / يناير 2020 03:55

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فلسطين المحتلة - الرأي

رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الخميس، استئناف أصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة بواسطة المحامي علاء تلاوي، وقرر القاضي هدم منازل محمد عودة، حكيم حمودة، إسماعيل واوية.

ووفقاً لقرار المحكمة فإن آخر يوم لتنفيذ هدم المنازل 7 كانون الثاني/ يناير الجاري، ومن المتوقع تنفيذ الهدم في أي لحظة بدءاً من اليوم.

يُشار إلى أن المنازل الواقعة شمالي قلنسوة، بُنِيَت على أرض بملكية خاصة لأصحابها، محمد عودة، وإسماعيل واوية، وعبد الحكيم حمودة، فيما تذرعت السلطات بأنها بُنيت دون تراخيص، في الوقت الذي رفضت فيه كافة الحلول المقترحة.

يذكر أن أصحاب المنازل يناضلون في عدة مسارات قضائية وشعبية منذ أعوام لإنقاذ منازلهم من الهدم.

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