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تدهور حالة الأسير معتصم رداد في سجن الرملة

03 كانون ثاني / يناير 2020 11:47

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 أفاد الأسير المحرر مصطفى دراغمة، بأن حالة الأسير المريض معتصم رداد في تدهور مستمر.

وقال دراغمة: "إن الأسير المريض رداد يعاني من الالتهابات الحادة في الامعاء ونزيف دائم ومستمر، كما يعاني من ترقق وهشاشة العظام وضعف في جهاز المناعة وعضلة القلب وربو مزمن، وأن نسبة الدم في جسده لا تتجاوز 7 إلى 9".

وأضاف: " أن رداد كان يعاني من فقدان الأعصاب في الجهة اليسرى من جسمه بجميع أركانها، وأنه يتناول يومياً 54 نوع دواء، أغلبها مسكنات".

يذكر أن الأسير رداد (37 عاماً)، من بلدة صيدا قضاء طولكرم، محكوم بالسجن مدة 20 عاما، ويقبع في سجن الرملة.

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