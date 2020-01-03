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الاحتلال يستولي على 5 جرارات زراعية في الأغوار

03 كانون ثاني / يناير 2020 03:02

الضفة المحتلة-الرأي:

استولت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، على خمسة جرارات زراعية أثناء عملها في منطقة "أم القبا"، بالأغوار الشمالية.

وذكر رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، أن الاحتلال داهم المنطقة واستولى على الجرارات، بحجة عملها في "مناطق عسكرية مغلقة".

 
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