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مصرع مستوطنين غرقًا جراء السيول بالداخل المحتل

04 كانون ثاني / يناير 2020 06:26

سيول تل ابيب
سيول تل ابيب

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت المواقع العبرية عن مصرع مستوطنين جراء السيول التي اجتاحت بعض المدن في الداخل المحتل.

وقامت طواقم الإطفاء التابعة للاحتلال اليوم السبت، بتخليص 5 مستوطنين غرقوا جراء مياه الأمطار والفيضانات التي أغرقت العديد من المنازل والطرقات في يافا وتل أبيب.

وأغلقت شرطة الاحتلال العديد من الطرقات والمحاور الرئيسية في منطقة تل أبيب ويافا، وذلك بعد أن علقت العديد من المركبات في الفيضانات التي سببتها الأمطار، حيث تم تخليص المسافرين.

وتسببت مياه الأمطار الفيضانات بأضرار للعديد من الممتلكات والمنازل والمحال التجارية والمركبات، إضافة إلى انهيار البنى التحتية في بعض الأحياء السكنية والطرقات الرئيسية، علما أن أعمال الحفريات لإقامة القطار الخفيف في يافا وتل أبيب عمقت من معاناة المواطنين وتسبب بالسيول والفيضانات.

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