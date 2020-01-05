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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

05 كانون ثاني / يناير 2020 08:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من الخليل، وهم: مقداد القواسمي، ونور الدين عنان القاضي، وخالد غنيمات ونور الدين حدوش، فيما اعتقلت من قلقيلية الشاب حسام الحج حسن

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 10 شبان من العيسوية شرق القدس المحتلة، وهم: غسان عليان وسيم عبيد، وفراس طارق مصطفى، ومرعي درباس، وهيثم الأسمر، وداوود عليان، وأكرم عطية، ووسام أبو الحمص، وعمران مصطفى ومحمد جمال عوض.

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