وكالة الرأي الفلسطينية رئيس المتابعة الحكومية يطلع على سير عمل "الإعلامي الحكومي" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدعي: محاولة لتنفيذ عملية دهس شمال الضفة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غداً الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تساهم في توفير الرمال لمستشفى الإندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنفذ 42 مهمة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تنظم قرعة بطولة الشركات والمؤسسات لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تستعرض إنجازات الإدارة العامة للشباب لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تجري جولات ميدانية على المخازن التجارية بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الرقابة الغذائية بمحافظة خان يونس تتلف 3 طن تمر فاسد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

شركة توزيع الكهرباء: فصل خط إسرائيلي مغذي للمحافظة الوسطى

05 كانون ثاني / يناير 2020 06:28

غزة- الرأي:

أصدرت شركة توزيع الكهرباء للمواطنين في محافظة الوسطى تنويها مهماً حول فصل خط كهرباء من الداخل المحتل.

وأوضحت الشركة في تصريح مقتضب مساء اليوم الأحد، أن خط رقم 7 الإسرائيلي المغذي للمحافظة سيتم فصله من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية يوم غد الاثنين، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد العصر، لأعمال صيانة طارئة في محطة التحويل داخل فلسطين المحتلة.

ودعت الشركة مواطني المحافظة لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، مبينة أن طواقم شركة توزيع الكهرباء ستعمل على تعويض المناطق المستفيدة من الداخل المحتل، المذكور بالكهرباء ما أمكن لها ذلك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟