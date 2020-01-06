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خلال تشييع سليماني .. هنية: مشروع المقاومة لن ينكسر

06 كانون ثاني / يناير 2020 09:13

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

طهران - الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم الاثنين، أن مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني والمشروع الأميركي لن ينكسر ولن يتردد ولن يضعف، وسيستمر في خطه الثابت حتى دحر المحتلين عن أرضنا وقدسنا.

جاء ذلك في تصريحات له خلال تشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي تم اغتياله برفقة عدد من القادة العسكريين الجمعة الماضية في غارة أمريكية بمطار بغداد.

وقدم هنية التعازي للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران على خامنئي، ولجمهورية إيران الإسلامية قيادة وحكومة وشعبًا باستشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

كما قدم التعازي لأسرته وأبنائه وعموم أهله، وكل من حمل راية المقاومة ضد المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة.

وأكد هنية أن ما قدمه سليماني لفلسطين وللمقاومة أوصلها إلى ما وصلت إليه من القوة والصمود والعطاء، مضيفا أن الشهيد سليماني أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس.

وشدد على أن مشروع المقاومة في أرض فلسطين وفي المنطقة لن يضعف ولن يتراجع، وأن الاغتيالات تزيدنا قوة وثباتًا وإصرارًا للمضي من أجل تحرير القدس وتحرير إرادة هذه الأمة.

وبيّن هنية أن هذه الجريمة النكراء تعبر عن روح البلطجة والعنجهية، وروح الإجرام التي تغطي كل جرائم سفك الدماء، وتحديدًا جرائم الاحتلال في أرض فلسطين المباركة.

وأوضح أن روح الإجرام التي تجلت في اغتيال سليماني هي التي أعطت الغطاء لجرائم الاحتلال الصهيوني باغتيال قادة المقاومة على أرض فلسطين، وخارج أرض فلسطين.

وأكد هنية أن هذه الجريمة النكراء تستحق من كل العالم الإدانة والرفض، والعقوبة لمن ارتكبها.

 

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