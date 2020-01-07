شركة الكهرباء تستنكر تعديات المواطنين على الشبكة العامة

غزة- الرأي:

عبرت شركة توزيع الكهرباء عن بالغ أسفها لازدياد حالات الإصابة بالصعقات الكهربائية في الآونة الأخيرة لأسباب وحيثيات مختلفة، والتي أدى بعضها إلى حدوث حالات وفاة، مبينة أن الشركة حذرت سابقاً من خطورة التعامل مع شبكات الكهرباء والاقتراب منها ومن مكوناتها المختلفة سواء بقصد أو بغير قصد، حيث أن من شأن تلك التصرفات تعريض أصحابها والمواطنين وكذلك الفنيين العاملين على الشبكة لخطر الاصابة أو الموت لا قدر الله.

واستنكرت الشركة في بيان لها اليوم، عدم أخذ تحذيراتها على محمل الجد، مشددة على خطورة مثل هذه التصرفات التي يمارسها البعض على شبكات الكهرباء وعلى حياة مرتكبيها وحياة الآخرين، كما تؤثر وبشكل مباشر وسلبي على كفاءة شبكات الكهرباء وبرامج التوزيع المطبقة في ظل أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.

وأهابت الشركة بالجمهور الكريم مساعدتها ومساندة جهودها في وقف تلك الظواهر والتصرفات غير المسئولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات عبر رقم الطوارئ 133.

كما ودعت الشركة لجان الأحياء وكذلك بالمؤسسات الحقوقية والاعلامية بالإضافة للجهات الشرطية والقضائية المختصة بالوقوف أمام تلك الظواهر الآخذة بالازدياد، وإيجاد ثقافة عامة رافضة لذلك السلوك حفاظا على حياة أبناءنا جميعا.

وأهابت الشركة التعاطي مع شكاوى الشركة المقدمة بهذا الخصوص بحزم وتفعيل النصوص القانونية الواضحة والخاصة بمعالجة هذه الظاهرة وبالتحديد ضد من "يقصدون" العبث بمكونات الشبكة لغايات غير مسئولة وردع مرتكبيها حفاظاً على حياة المواطنين وفي مقدمتهم حياة من يقومون بهذه الأعمال غير القانونية.