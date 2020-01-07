الاحتلال يعتقل شبان وفتاة عند باب الرحمة بالأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة شبان وفتاة من أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، بعد أن اعتدت على المصلين.

وأفادت مصادر محلية بأن الاعتداء جاء بعد ساعات من تصدي المصلين صباحًا لمحاولات المتطرف ايهودا غليك سرقة كمية من تراب المسجد الأقصى أثناء اقتحامه.

واستدعت شرطة الاحتلال القوات الخاصة وعززت تواجدها في محيط باب الرحمة قبل أن تعتدي على الشبان بطريقة وحشية، وتنقلهم لمركز التحقيق في البلدة القديمة.

والمعتقلون هم: "محمد أبو شوشة، وحبيب أبو شوشة، ومجد كبها، وإسلام غتيت، والفتاة أسيل عيد".

وكان مجموعة من المستوطنين برئاسة يهودا غليك قد اقتحموا المسجد صباح اليوم، وقاموا بجولة استفزازية في جنباته.