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6 إصابات بأعيرة معدنية بمواجهات مع الاحتلال جنوب أريحا

08 كانون ثاني / يناير 2020 08:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أريحا - الرأي

أصيب 6 مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في مواجهات اندلعت فجر اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بعض منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر للاجئين جنوب غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط أحدهما بثلاث رصاصات بقدمه اليسرى، وآخر برصاصة مطاطية فوق عينه، جرى نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما جرى معالجة 4 آخرين ميدانيا، خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم وتفتيش 3 منازل تعود لعائلتي عويضات وطبية.

وأضافت أن العشرات أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات وسط المخيم وعلى مدخله.

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