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الاحتلال يمارس التنكيل بحق أسرى "ريمون ومجدو"

09 كانون ثاني / يناير 2020 04:10

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فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن الاحتلال يمارس التنكيل بحق الأسرى في سجني "ريمون ومجدو" الذي يقبع به حوالي 700 أسير.

وأشار النادي في بيان له إلى أن الحركة الأسيرة تهدد بخوض إضراب مفتوح عن الطعام في حال عدم الاستجابة لمطالبها الإنسانية المتعلقة بتوفير الاحتياجات اللازمة، كالأغطية الشتوية.

ولفت إلى أن الأسرى نفذوا إضراباً تحذيرياً قبل أيام تمثل بإرجاع وجبات الطعام لإدارة سجون الاحتلال.

وأكد أن إدارة سجن "مجدو" اعتدت على الأسرى بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم، ونقلت قبل أيام 92 أسيراً من قسم (7) إلى قسم (4) الذي لا يتسع إلا لسبعين أسيراً فقط، بعد أن فاض القسم جراء الأمطار الغزير.

وبين أن ذلك القمع أدى لإتلاف مقتنيات الأسرى واضطروا للنوم على الأرض بدون أغطية، وهذا دفعهم للاحتجاج الذي قوبل بقمع قوات الاحتلال وضربهم والتنكيل بهم.

وقال: "إن جرائم الاحتلال بحق الأسرى يتم توثيقها كافةً، ما يدعم ملف الأسرى في محكمة الجنايات الدولية".

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