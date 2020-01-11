ضابط "إسرائيلي": نحن غير جاهزين للزلازل و والحروب

الداخل المحتل-الرأي:

أكد ضابط سابق في جيش الاحتلال، أن "إسرائيل" لم تعد جاهزة حاليا لمواجهة الكوارث الكبيرة كالفيضانات والزلازل الأرضية والحروب.

وأوضح الضابط "مئير أليران" الذي يعمل حاليًا باحثًا كبيرًا في مركز أبحاث الأمن القومي "الإسرائيلي"، أن هناك مصلحة سياسية "إسرائيلية" بإظهار الانجازات وتقزيم الإخفاقات، ما يعني خلق حالة من المجازفة الأمنية الكبيرة في مواجهات مستقبلية.

وفي مقال له نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكد "أليران" أنه لابد من كسر حاجز الصمت والاعتراف بالمشكلة، وضرورة وجود نظرية لإدارة الكوارث الكبيرة، والتي ستشكل أساساً متفق عليه لخطة العمل طويلة الأمد.

وقال: "كما أنه لابد من العمل على استنهاض سريع للبنى التحتية المستهدفة، وإصلاح الخلل الموضعي كما حصل بالأسبوع الأخير خلال الفيضانات".

وفشل الاحتلال في مواجهة الفيضانات التي اجتاحت الكثير من المدن الساحلية المحتلة خلال الأيام الماضية، والتي تسببت بمقتل عدد من "الإسرائيليين" وإصابة العشرات، وإحداث دمار كبير في الممتلكات.