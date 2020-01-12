الاحتلال يستأنف ضخ غاز الطهي إلى غزة

استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ضخ غاز الطهي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد توقف لعدة أيام.
وقال موقع "واللا" العبري، إن عددا من الشاحنات تقل كميات كبيرة من الغاز وصلت إلى معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة.
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12 كانون ثاني / يناير 2020 09:06
غزة - الرأي
استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ضخ غاز الطهي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد توقف لعدة أيام.
وقال موقع "واللا" العبري، إن عددا من الشاحنات تقل كميات كبيرة من الغاز وصلت إلى معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة.
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