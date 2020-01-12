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هنية يلتقي سلطان عمان الجديد معزياً برحيل قابوس

12 كانون ثاني / يناير 2020 05:12

مسقط- الرأي:

قدم وفد من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة بتقديم واجب العزاء للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد برحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله باسم الشعب الفلسطيني وباسم حركة حماس.

واستحضر رئيس الحركة مواقف السلطان قابوس رحمه الله في مختلف المراحل والمحافل في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما قدم رئيس الحركة والوفد المرافق التهاني للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، على الثقة وتوليه قيادة السلطنة متمنياً لجلالته التوفيق والسداد، وللسلطنة في عهده الميمون بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد هنية خلال لقائه مع السلطان هيثم أن شعبنا الفلسطيني سيبقى على العهد محافظا على القدس والاقصى والمقدسات متمسكاً بحقوقه وثوابته الوطنية.

من جهته أعرب سلطان عمان عن شكره لهذه الزيارة، مؤكداً استمراره على نهج السلطنة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقد ضم وفد قيادة حركة حماس أعضاء المكتب السياسي نزار عوض الله وحسام بدران وعزت الرشق.

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