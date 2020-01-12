وكالة الرأي الفلسطينية «النواب» الأردني يناقش اقتراحا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية كويتي يتحدث عن لقائه هنية في الطائرة المتجهة نحو عُمان وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس يزور ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية هنية يصل عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجبر فلسطينياً على هدم منزله بجبل المكبر في القدس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة طفل إثر حادث سير في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُغرم الأطفال الأسرى في "عوفر" 54 ألف شيقل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تراقب على انتخابات نقابة المحاميين الشرعيين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تنظم بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة الأربعاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أسير يكشف عن تفاصيل تعرّضه للتعذيب خلال التحقيق معه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

خلال تقديمه واجب العزاء

عباس يشيد بمواقف قابوس ودعمه لفلسطين

12 كانون ثاني / يناير 2020 05:17

مسقط- الرأي:

قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العزاء لسلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، بوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأعرب عباس عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قائداً وزعيماً من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمتنا بحكمة واتزان، مشيدا بما حققته السلطنة الشقيقة في عهده من نهضة شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق آل سعيد، عن خالص شكره للرئيس والوفد المرافق على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة، داعيًا الله عز وجل أن يجنب سيادته والشعب الفلسطيني كل سوء ومكروه، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان عباس، وصل اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى لتقديم التعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، واستقبله على أرض المطار سمو السيد حمد بن ثويني آل سعيد، وجبر الخنجري مدير المراسم السلطانية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تُسلم مشروع تحلية المياه الجوفية لبلدية النصر برفح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟