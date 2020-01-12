عباس يشيد بمواقف قابوس ودعمه لفلسطين

مسقط- الرأي:

قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العزاء لسلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، بوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأعرب عباس عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قائداً وزعيماً من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمتنا بحكمة واتزان، مشيدا بما حققته السلطنة الشقيقة في عهده من نهضة شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق آل سعيد، عن خالص شكره للرئيس والوفد المرافق على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة، داعيًا الله عز وجل أن يجنب سيادته والشعب الفلسطيني كل سوء ومكروه، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان عباس، وصل اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى لتقديم التعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، واستقبله على أرض المطار سمو السيد حمد بن ثويني آل سعيد، وجبر الخنجري مدير المراسم السلطانية.