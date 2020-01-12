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جولا تفتيشية على مصانع الشتوي والبسكويت بالوسطى

12 كانون ثاني / يناير 2020 06:11

الوسطى- الرأي:

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة دائرة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة الوسطى، جولات ميدانية على مصانع الشتوي والبسكويت بالمحافظة.

وأضافت الوزارة في تصريح لها مساء اليوم، أن هذه الجولات تهدف هذه الجولات للرقابة والتفتيش على عملية الإنتاج داخل المصانع للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المصانع والمعامل بالشروط الصحية اللازمة لعملية الإنتاج.

وأوضحت أنه من خلال الجولة تبين التزام أصحاب المصانع بالاشتراطات الصحية داخل اماكن التصنيع، وتم إخطار عدد من المصانع لاستكمال إجراءات الترخيص حسب النظام.

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