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قيادة حماس تلتقي وفداً قيادياً من الجبهة الشعبية

13 كانون ثاني / يناير 2020 04:38

قيادة حماس تلتقي وفداً قيادياً من الجبهة الشعبية
قيادة حماس تلتقي وفداً قيادياً من الجبهة الشعبية

غزة – الرأي:

التقى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية وعدد من قيادات الحركة اليوم الإثنين، وفداً قيادياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر، حيث قدم وفد الجبهة الشعبية التهنئة لحركة حماس بذكرى انطلاقتها ال32.

وناقشت قيادة حركة حماس مع قيادة الجبهة الشعبية تطورات القضية الفلسطينية وما تمر به من تحديات حقيقية، وتسارع وتيرة  الاستيطان في القدس والضفة الغربية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين حركة حماس والجبهة الشعبية، وسبل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وناقشا تداعيات الاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والهجمة الشرسة على الأسرى في سجون الاحتلال.

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