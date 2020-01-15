غانتس: سنضع حداً لإطلاق الصواريخ والأموال الى غزة

الداخل المحتل- الرأي

علّق بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة اليوم الأربعاء، وسقطت بعضها في المستوطنات.

واتهم غانتس في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية نتنياهو بالفشل في توفير الأمن لـ"سكان الجنوب"، مدعياً أنه سيضع حداً للصواريخ والأموال الاحتفالية التي تُمنح لـ حماس، وفق تعبيره.

وأضاف غانتس الذي ينافس نتنياهو على رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية : "حان الوقت لاتخاذ قرار".

وفي وقت سابق اليوم، زعم جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت اثنين منهما.