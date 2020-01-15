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الاحتلال يصدر أوامر لمصادرة مئات الدونمات في بيت لحم

15 كانون ثاني / يناير 2020 06:31

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن الاحتلال أصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على 350 دونما زراعياً من أراضي "الخضر وأرطاس"، وتحديدا في مناطق "باكوش، وخلة ظهر العين، وثغرة حماد، والشغف، وزكندح، وعين القسيس، وشوشحلة، والرجم".

وأضاف المكتب أن القرار "الاسرائيلي" يهدف لتوسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني "رقم 60"، ما يعني التهام المزيد من الأراضي، إضافة لارتداد بنحو 150 متراً، إضافة الى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

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