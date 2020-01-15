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الكشف عن حجم الخسائر بقاعدة حتسور" الإسرائيلية"

15 كانون ثاني / يناير 2020 07:12

الداخل المحتل- الرأي:

قال ضابط كبير في سلاح الجو "الإسرائيلي"، حول حادثة غرق الطائرات الحربية في قاعدة "حتسور" الجوية خلال المنخفض الجوي: إن سلاح الجو عالج منظومة الصرف الصحي في القاعدة، ولكنه يتوجب عليه إخلاء الطائرات الحربية في وقت مسبق.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أضاف الضابط أن القاعدة أُغرقت بـ 50 مليون لتر من الماء خلال نصف ساعة، بشكل قوي، حيث دمرت المياه جدراناً من الخرسانة، موضحاً أن ثماني طائرات حربية من نوع "F-16" تضررت، خمسة منها تضررت بشكل طفيف وعادت إلى الطيران، وثلاثة ستعود للطيران في الأيام القادمة، كما أغرقت المياه حظيرتين تحت الأرض للطيران خلال الحدث.

وأشار الضابط، إلى أن قاعدة "حتسور" الجوية التي يوجد بها وحدات مهمة لسلاح الجو يحيطها أودية فاضت نتيجة للأمطار الغزيرة وتسببت بإغراق عدة حظائر تَحتْ أرضية للطائرات، مضيفاً أن هذه المرة الثانية التي سجل خلالها فيضان كبير في القاعدة في الأعوام الماضية.

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