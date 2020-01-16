الإفراج عن أسيرين بعد اعتقال لأكثر من عشر سنوات

غزة- الرأي:

قال إعلام حاجز بيت حانون إن أسيران محرران من سجون الاحتلال وصلا مساء اليوم الخميس الى قطاع غزة بعد اعتقال دام لأكثر من عشر سنوات.

وأوضح إعلام الحاجز أن الأسير المحرر "محمد موسى سعد" "42 عاما" وصل الحاجز اليوم بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال واعتقال دام "13"عاما، حيث كان الأسير قد اعتقل خلال اجتياح مخيم جباليا في العام "2007".

وأضاف إعلام الحاجز أن الأسير "معاذ عبد الرحمن المطوق" "31 عاما" وصل اليوم القطاع، بعد اعتقال دام ايضا "13 عاما" حيث اعتقل من مخيم جباليا شمال القطاع في العام "2007" وتم الافراج عنهم من سجن نفحة الصحراوي.

وكان ذوو الاسيرين استقبلوهم داخل الحاجز وسط اجواء احتفالية.