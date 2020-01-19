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النونو: زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد لها وعلاقتنا بمصر قوية

19 كانون ثاني / يناير 2020 04:55

غزة- الرأي:

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو إن زيارة رئيس الحركة تسير حسب ما تم الإعداد له بشأن الأهداف التي رصدتها الحركة لهذه الجولة على الصعيد الداخلي والوطني والعلاقات السياسية، وذلك على طريق حشد الدعم السياسي لقضيتنا الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا في أماكن تواجده كافة، والالتفاف حول القدس في ظل المؤامرات التي تتعرض لها وخاصة صفقة القرن.

ونفى النونو في تصريح نشره موقع حماس الرئيسي، وجود أي توتر مع الأشقاء في مصر بشأن الزيارة لأن العلاقة مع مصر محورية، ووصلت إلى حالة من الاستقرار والتعاون والتنسيق في الملفات كافة، مبينًا أن رئيس الحركة يولي أهمية خاصة لهذه العلاقة الراسخة والمتنامية، ومصر من موقعها الجغرافي ودورها المركزي في مسار القضية الفلسطينية، ومع الأهل في غزة ورعايتها للعديد الملفات تظل في الموقع الحيوي لعلاقتنا السياسية.

وأشار النونو إلى أن علاقة حماس مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على أساس الانفتاح على الجميع، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستقلالية قرار الحركة، مؤكدًا أن علاقة الحركة مع أي دولة لا تتم على حساب أو ضد أي دولة أخرى.

وأوضح المستشار الإعلامي أن رئيس الحركة يتمتع بعلاقة متميزة مع الجميع، وبانسيابية تحركه بين الداخل والخارج عبر جمهورية مصر الشقيقة.

ودعا النونو المتصيدين الذين يتطلعون إلى الإضرار بعلاقة حماس مع مصر وغيرها من الدول إلى الكف عن البقاء في دائرة الحسابات الصغيرة؛ لأن ما تقوم به حماس في نشاطها السياسي والدبلوماسي هدفه المصالح العليا لشعبنا وقضيتنا، والبحث عن كل ما من شأنه تعزيز وحدتنا الوطنية في إطار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

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