إخطارات هدم وإخلاء لـ28 منزلاً في القدس

القدس المحتلة – الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم وإخلاء 28 منزلا وعمارة سكنية في مناطق مختلفة في القدس المحتلة، إضافة لإصدار أوامر هدم ضد 4 منازل في حي واد الحمص، وإخطارات بإخلاء 20 منزلا بالقدس القديمة.

وأصدرت محكمة إسرائيلية صباح اليوم الإثنين، حكما النهائي بخصوص أربع أوامر هدم تقع في منطقة "أ" في واد الحمص، لتشرعن المحكمة موقف جيش الاحتلال للمرة الثانية بهدم منازل في منطقة "أ" بحجة القرب من الجدار.

وفي نهاية سنة 2018 سلم جيش الاحتلال 4 بلاغات بنية الهدم لسكان وادي الحمص، الأول لبناء عبارة إضافة طابقين على منزل سكني مؤلف من طابقين مأهول بالسكان للمواطن نعيم عليوة، والثاني لبناء عبارة عن إضافة طابق واحد على مبنى سكني مأهول بالسكان للمواطن أسامة حمد.

بينما الثالث لأعمال تسوية للمواطن محمد أبو طير، والرابع لمبنى قيد البناء مؤلف من 3 طبقات للمواطن نعيم الأطرش جميعهم في منطقة "أ".

بذكر أن أوامر الهدم تستند إلى أمر عسكري رقم 08/11 منع البناء بقرب الجدار، والذي يمنع البناء بالقرب من جدار الفصل العنصري بغض النظر عن تصنيف الأرض، وإذا ما كانت في منطقة "أ" أو "ب".

علما أن سلطات الاحتلال هدمت في تموز/يوليو الماضي، 10 عمارات سكنية في محيط الجدار، استنادا على نفس الأمر العسكري.

إلى ذلك، أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، مساء الأحد، أصحاب 10 منازل في حي باب السلسلة بالقدس المحتلة، بإخلائها، بدعوى تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها.

وقال رشيد زاهدة، أحد سكان باب السلسلة إن "22 عائلة مهددة بالإخلاء من الحي، وإن 10 عائلات تسلمت قرارات فعلية من بلدية الاحتلال بإخلاء منازلها في أسرع وقت، ويتوقع أن توزع البلدية باقي الإخطارات بالإخلاء هذا الأسبوع".