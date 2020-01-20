حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت سامر موسى دبابسة، ومهند محمود أبو ملش، وإبراهيم خليل عطية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت المواطن أنس إبراهيم شديد.

وفي السياق ذاته، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل، عرف من أصحابها الأسيران معتصم النتشة، ومقداد القواسمة، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كذلك اعتقل الاحتلال الشبان أمير أبو ظاهر، وليث شريف، ومحمد سهيل، من قرية أبو شخيدم من محافظة رام الله والبيرة، ومحمد صبري من مخيم الجلزون.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال كلا من، أمير أحمد طقاطقة (16 عاما)، وعبد الله ذياب ثوابتة (18 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبا، وأحمد علي قاسم الشيخ (22 عاما )، من قرية مراح رياح في بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .