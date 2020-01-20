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الاحتلال يبيع لأول مرة سفينة عسكرية إلى هندوراس

20 كانون ثاني / يناير 2020 08:20

إسرائيل تبيع لأول مرة سفينة عسكرية إلى هندوراس
إسرائيل تبيع لأول مرة سفينة عسكرية إلى هندوراس

الداخل المحتل-الرأي:

باع الاحتلال لأول مرة سفينة بحرية عسكرية إلى هندوراس، بعد صناعتها في أحواض بناء السفن "الإسرائيلية" بميناء حيفا.
 
وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري أن السفينة من نوع (opv62) يبلغ طولها 62 متراً وتزن 450 طناً وهي واحدة من أكثر السفن تقدماً في العالم، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة تقدر بملايين الشواكل.
 
ولفت إلى أن السفينة مجهزة بمدفع "رافائيل" وأنظمة ملاحة واتصالات متقدمة ويوجد بها مهبط للطائرات المروحية، والتي ستعمل لحماية المياه الاقتصادية في هندوراس ومنع الإتجار بالمخدرات وأنشطة أخرى.
 
وأوضحت أن صناعة السفينة تمت دون أي أخطاء وهذا دليل على وجود قدرة كبيرة على صناعة السفن العسكرية في أحواض بناء السفن في "إسرائيل".
 
وأشارت إلى أن السفينة تم تسليمها إلى رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز من قبل رئيس أحواض بناء السفن "الإسرائيلية" سامي كتساف خلال حفل بحضور وزير الدفاع الهندوراسي يولين تينوكو.

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