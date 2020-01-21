منخفض جوي وكتلة هوائية شديدة البرودة

رام الله - الرأي

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن تتأثر المنطقة اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية أكثر برودة، لذا يطرا انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حول 900 متر فوق مستوى سطح البحر، وتكون متراكمة فوق المرتفعات التي ارتفاعها حول 1000 متر خلال ساعات الصباح لفترة زمنية محدودة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط امطار خفيف متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط امطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق وتضعف فرصة الهطول ليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق نهارا، وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي وتسقط امطار متفرقة مساء تشتد خلال ساعات الليل، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات بسبب تساقط البرد والثلج، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية وتشكل الانجماد.