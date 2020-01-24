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الحية يدعو الأمة لنصرة المسجد الأقصى

24 كانون ثاني / يناير 2020 03:37

غزة- الرأي:

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية الأمة العربية والإسلامية إلى الاحتشاد في كل الساحات دفاعًا ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب الحية في كلمة مصورة ضمن حملة الفجر العظيم، بمزيد من حركة التضامن والدفاع عن المسجد الأقصى في كل ربوع العالم، مضيفًا: فلتلتهب الأرض في كل أماكننا على الغزاة المحتلين.

وقال "إن جماهير الأمة ستنتصر للأقصى، ومن حقها أن تقاوم الاحتلال وتطرده بكل الوسائل، وإن شعبنا وأمتنا ستفتدي المسجد الأقصى ومقدساتها بكل ما تملك".

وتوجه الحية بالتحية للمرابطين والمحتشدين في صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، مخاطبا إياهم: "كلما ارتفعت حناجركم وراياتكم واعتصاماتكم فإنكم تخيفون الاحتلال، ويتراجع عن مخططاته الخبيثة".

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