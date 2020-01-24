النائب أبو طير يستنكر جريمة حرق مسجد البدرية بالقدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

استنكر النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ محمد أبو طير اعتداء المستوطنين على مسجد البدرية في قرية شرفات جنوبي القدس المحتلة فجر اليوم، وإحراق أجزاء منه وكتابة شعارات عنصرية عليه.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى التكاتف والتصدي لاعتداءات المستوطنين التي طالت المقدسات والمساجد وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأشاد النائب المقدسي بحشود المصلين الذين أموا المسجد الأقصى اليوم للدفاع عنه في وجه المستوطنين الذين يدنسونه بحماية قوات الاحتلال.

وقال: إن الناس لديهم نخوة وخير كثير، وحمية رائعة، للدفاع عن مسرى رسول الله، وما يحدث في الأقصى من رباط ومشاركة في الصلوات وتحدي اعتداءات وإجراءات الاحتلال هي فتوحات عظيمة.

ولفت النائب أبو طير إلى أن الاحتلال حاول اليوم منع وعرقلة وصول المصلين إلى الأقصى، وشن حملة اعتقالات واستدعاءات، وعرقل وصول الحافلات، ورغم ذلك كان الحضور رائعًا.

واستنكر اعتداءات الاحتلال على المصلين وملاحقتهم في صلاة الفجر واعتقال الشبان، قائلًا: هذا الإجرام ليس غريبًا على الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما يؤلم أن هؤلاء الناس بلغ لديهم الإجرام والوقاحة مبلغًا لا يستوعبه عقل.

وقال النائب أبو طير إن هدف الاحتلال من الاعتقالات والاقتحامات هو كسر عزيمة الشباب وتحجيم مشاركة الجماهير، لكن الحمد لله من يوم إلى يوم تزداد ثقة الناس بأنفسهم وحبهم لله والمسجد الأقصى ودفاعهم عنه.

ولفت إلى أن فلسطين والقدس هي قضية الأمة الأولى، وهي حية في نفوس شعوبها التي تحتاج مسؤولين يتقون الله، ولا يخونون الأمانة، ويوجهون شعوبهم نحو فلسطين.