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أعضاء كنيست يرفضون تـأجيل جلسة " الحصانة"

25 كانون ثاني / يناير 2020 05:03

أكد أعضاء في"الكنيست" الإسرائيلي، اليوم السبت، تمسكهم بعدم تأجيل جلسة "الحصانة" التي طلبها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم.

وقال إيلي أفيدار من حزب "إسرائيل بيتنا" إن نتنياهو لا يجب أن يسافر إلى واشنطن، معتبرا أن عليه حضور الجلسة التي لن يتم تأجيلها حتى لو لساعة واحدة.

وأضاف أفيدار في مركز ثقافي بئر السبع: "لا ينبغي لنتنياهو السفر إلى الولايات المتحدة لأنه يعرف تفاصيل الخطة الأميركية، وهو الشخص الذي ظل يعيقها لمدة عام بسبب لوائح الاتهام ضده.

ولفت إلى أن حزبه لن يرد حاليًا على خطة السلام الأميركية " صفقة القرن "، وسينتظرون إلى بعد أن يتم تسلم نسخة منها، وأنهم يفضلون نشرها بعد الانتخابات.

من جانبه قال إيلان جيلون عضو الكنيست عن التكتل اليساري (العمل - الجسر - ميرتس) إن حزبه سيدعم بكل قوة منع حصول نتنياهو على الحصانة، ولن يسمح بتأجيل الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن نشر الخطة الأميركية، إنما هي عبارة عن خطة لتحالف بين شخصين متورطين بالفساد يحاولان إنقاذ نفسيهما (ترامب - نتنياهو).

ويوم الخميس الماضي، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجه دعوة لنتنياهو وزعيم حزب "أزرق -أبيض" بيني غانتس لزيارة واشنطن ومناقشة "صفقة القرن".

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