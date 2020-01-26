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إصابة طفلين بمواجهات مع الاحتلال في الخليل المحتلة

26 كانون ثاني / يناير 2020 08:20

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب طفلان، بأعيرة معدينة مغلفة بالمطاط، مساء اليوم الأحد، بمواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي "محمد عوض"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر المجاورة لمستوطنة "كرمي تسور"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وذكر أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدينة المغلفة بالمطاط، تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة فتيين، أحدهما  (17 عاما)  في أعلى الصدر نقل بواسطة اسعاف الهلال الاحمر لإحدى المستشفيات القريبة، ووصفت حالته بالمستقرة، والآخر (16 عاما) في القدم، وعولج ميدانيا.

وفا.

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