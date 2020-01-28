وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تختتم بطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية أداة مجانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطلق تحديث مجانى لويندوز 7 بعد أيام من رفع الدعم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون صفًا مدرسيًا جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك يختبر بصمة الوجه لحماية حسابك على ماسنجر وكالة الرأي الفلسطينية نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال تتفقد سجن طيبة المركزي وكالة الرأي الفلسطينية طرق الوقاية من الإسهال أثناء تناول المضادات الحيوية وكالة الرأي الفلسطينية "والا": نشر "صفقة القرن" قد يشعل الضفة الغربية من جديد وكالة الرأي الفلسطينية 5 علامات تكشف أن ألم الصدر لديك بسبب مشكلة نفسية وكالة الرأي الفلسطينية مداهمات واعتقالات بالضفة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم محلًا تجاريًا بالقدس

28 كانون ثاني / يناير 2020 08:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، محلا تجاريا في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة .

وقالت مصادر محلية، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال هدمت محل "الشبر للأدوات الصحية والبلاط" في حي وادي الجوز بالقدس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟