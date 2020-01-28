الاحتلال يهدم محلًا تجاريًا بالقدس

القدس المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، محلا تجاريا في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة .

وقالت مصادر محلية، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال هدمت محل "الشبر للأدوات الصحية والبلاط" في حي وادي الجوز بالقدس.