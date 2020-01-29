هكذا سيبدو شكل "فلسطين" وفق "صفقة القرن" الأمريكية

واشنطن - الرأي

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خريطة توضح ما قال إنها "الدولة الفلسطينية المستقبلية" وفق خطته التي أعلن أمس الثلاثاء تفاصيلها في مؤتمر صحفي بواشنطن.

وكتب ترامب على حسابه على تويتر معلقا على الخريطة: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".

وتظهر الخريطة -التي نشرها ترامب المناطق التي ستقام عليها الدولة الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين يربطهما نفق تحت الأرض.

كما تظهر الخريطة منطقة صناعية وتصنيع باستخدام التكنولوجيا المتطورة تقع جنوب رفح بمحاذاة الحدود المصرية، وتشمل أيضا منطقة سكنية وزراعية.

ويلاحظ أن مناطق عديدة في الضفة الغربية كتب عليها "جيب سكاني إسرائيلي" (مستوطنات)، فضلا عن طرق ومواقع إستراتيجية تخضع لـ "إسرائيل" داخل الضفة الغربية.

وكتب على الخريطة أن جميع المسلمين الذين يأتون بشكل سلمي يرحب بهم لزيارة المسجد الأقصى والصلاة به.