مظاهرات حول العالم رفضًا لـ "صفقة القرن"

وكالات - الرأي

شهدت مدن فلسطينية وأردنية وتركية وألمانية أمس الثلاثاء مظاهرات رافضة لخطة الرئيس الأميركي دونالد لتصفية القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن تتواصل المظاهرات اليوم في عدة مدن أوروبية.

وفي غزة، خرجت مسيرات في عدد من مدن القطاع رفضا للخطة التي أعلنها ترامب رفقة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو من واشنطن.

واعتبر المتظاهرون أن الخطة تتجاهل الحقوق والثوابت الفلسطينية، وتنتهك جميع الاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقدس وحق العودة، وأكدوا أنها تظهر ما وصفوه بحجم التواطؤ الأميركي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة حيفا، حيث حملوا لافتات كتب عليها "نعم للوحدة الوطنية، كفى لأوسلو ومخلفاته"، و"مؤامرة القرن لن تمر من حيفا".

وفي مدن رام الله وطولكرم وجنين وبيت لحم بالضفة الغربية، خرجت مظاهرات عدة جابت الشوارع، وأعلن المتظاهرون رفضهم لصفقة القرن ودعمهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشرعت مكبرات الصوت في المساجد الفلسطينية بفتح القرآن الكريم حدادا على إعلان الصفقة.

وأحرق المعتصمون في مدينة طولكرم صورا للرئيس الأميركي ترامب، وأعلنوا إضرابا تجاريا ظهر اليوم، كما دعت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة الخليل لإطلاق فعالياتها الاحتجاجية اليوم.

وفي الأردن، نظمت أحزاب وفعاليات شعبية وشبابية وقفة احتجاجية قبالة السفارة الأميركية في عمّان تزامنا مع إعلان الخطة، وندد المحتجون بما وصفوه بالانحياز الأميركي للاحتلال "الإسرائيلي" ومحاولته تصفية القضية الفلسطينية، ومصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي القدس المحتلة.

من جهة أخرى، تظاهر ناشطون أمام السفارة الأميركية في أنقرة والقنصلية الأميركية في إسطنبول، وأكدوا عدم اعترافهم بما وصفوه بالكيان الصهيوني، كما حملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "القدس للمسلمين" و"نحن يقظون من أجل فلسطين".

وألقى ناشطون كلمات في أنقرة، جاء فيها أن الخطة "جاءت لتنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى الذي وضع للتنفيذ قبل قرن من الزمان في منطقة الشرق الأوسط".

وتظاهر عدد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنين ألمانا رفعوا الأعلام الفلسطينية أمام سفارة واشنطن في العاصمة الألمانية برلين فور انتهاء ترامب من إعلان خطته، حيث رددوا هتافات تعبر عن رفضهم التام للخطة، ورفعوا لافتات تؤكد على أن القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية، وبأن حق العودة غير قابل للتفاوض عليه.

وقال رئيس مؤتمر فلسطينيي الخارج ماجد الزير في كلمة إنه لا يمكن لترامب -كما سابقيه- القفز عن الحق الفلسطيني وتجاوز مطالبه، مطالبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باتخاذ موقف رافض للخطة.