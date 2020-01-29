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احتجاجاً على أوضاع الأسرى الأطفال

أسرى "عوفر" يقررون إعادة وجبة الإفطار غدًا

29 كانون ثاني / يناير 2020 07:48

الداخل المحتل-الرأي:

قرر الأسرى في سجن "عوفر" ومن كافة الفصائل، إرجاع وجبة الإفطار يوم غد الخميس، احتجاجاً على ما يتعرض له الأسرى الأطفال الذين جرى نقلهم إلى سجن "الدامون" وعددهم اليوم (31) طفلاً.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن هذه الخطوة ستُنفذ في كافة الأقسام وبمشاركة كافة الفصائل، كرد أولي على تعنت واستمرار إدارة سجون الاحتلال في رفضها إعادة الأسرى الأطفال، أو السماح لممثليهم بإدارة وتنظيم حياتهم الاعتقالية، كما كان قائماً قبل عملية نقلهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال وفي خطوة مفاجئة وفي تاريخ 13 من الشهر الجاري، قد نقلت (34) طفلاً من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" دون ممثليهم، وتواصل احتجازهم في ظروف مأساوية وصعبة، في قسم لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن الاعتداءات التي نفذتها قوات القمع بحقهم منذ نقلهم، وتعرض العديد منهم للتهديد والعزل.

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