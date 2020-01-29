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محكمة هولندية تسقط دعوى قضائية رفعها فلسطيني ضد غانتس

29 كانون ثاني / يناير 2020 08:15

محكمة هولندية تسقط دعوى قضائية رفعها فلسطيني ضد غانتس
محكمة هولندية تسقط دعوى قضائية رفعها فلسطيني ضد غانتس

وكالات-الرأي:

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن محكمة هولندية رفضت دعوى قضائية ضد "بيني غانتس" زعيم حزب أزرق - أبيض، تتهمه بارتكاب جرائم حرب.  
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن المحكمة رفضت دعوة فلسطيني قتل قوات الاحتلال ستة من أفراد عائلته في قصف لمنزلهم وسط القطاع، خلال حرب عام 2014، حين كان "غانتس" رئيسًا لأركان قوات الاحتلال.
 
واعتبرت المحكمة أنه لا أساس لتلك الاتهامات ضد غانتس، ولذلك لا يمكن أن تتم محاكمته أو يدفع أي تعويض مالي، وبذلك تم إسقاط الدعوى بعد رفضها.

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