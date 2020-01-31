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أردوغان يعلن رفضه صفقة القرن وسيجري اتصالات بعباس وهنية

31 كانون ثاني / يناير 2020 03:12

وكالات-الرأي:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خطة "ترامب" المزعومة للسلام تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتترك مصير القدس لمخالب "إسرائيل" الدموية سيكون أكبر أذى يلحق بالبشرية جمعاء، مشدداً على عدم الاعتراف بها "ولن نقبل بهذه الخطة التي تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس كاملة".

وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة في أنقرة، أنه إن "لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

وقال أردوغان إنه سيتصل بالرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حول "خطة ترامب للسلام" المزعومة، وسأقيّم القضايا معهم.

وعلق أردوغان على مواقف بعض الدول العربية قائلاً: "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر أي تصريح منها فمتى سنسمع صوتكم؟"، مضيفاً "الأيادي الخائنة العربية التي صفقت لخطة ترامب ستحاسب".

وشدد على أن القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره.

وهاجم الرئيس التركي "إسرائيل" قائلاً: "مثل هذه الدولة المارقة (إسرائيل) التي تعدم الأبرياء في الشوارع، لا يمكن أن تكون في نظرنا دولة صالحة أبداً".

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