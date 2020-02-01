حماس: صفقة ترامب وصفة لتفجير المنطقة

وكالات-الرأي:

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج ماهر صلاح إن صفقة ترامب وصفة لتفجير المنطقة، وإهدار للجهود الدولية لمحاولة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

واعتبر صلاح الصفقة في هذا التوقيت محاولة يائسة لإنقاذ ترامب من إجراءات عزله، وحماية لنتنياهو من محاكمته بتهم الفساد وخيانة الأمانة، خاصة بعد تأجيل إعلانها مرات عديدة.

وأضاف: يعتقدون أن بإمكانهم فرض حلّ إجباري على الفلسطينيين يتنكّر لحقوقهم ويتجاهل نضالهم، وبإغراء مادي تافه قيمته 50 مليار دولار.

وأكد صلاح أن الصفقة مصيرها الفشل المحتوم مهما طال الزمن، مبينًا أن الشعب الفلسطيني الذي قاوم كل المؤامرات وتجاوز كل الخيانات على مدى أكثر من قرن من الزمان، اجتمع الفلسطيني واحدًا متحدًا في رفضها.

ولفت إلى أن الكل الفلسطيني اليوم في خندق واحد، ويتفق على موقف وطني جامع برفض الصفقة، مشيرًا إلى أن حماس جاهزة للعمل المشترك.

وأعرب صلاح عن أمله في أن تتوج زيارة وفد حركة فتح إلى غزة في الأيام المقبلة بمصالحة وطنية شاملة على أساس الشراكة الوطنية والعمل المشترك.

وشدد صلاح على أن أرض فلسطين من البحر إلى النهر هي أرض فلسطينية عربية إسلامية، بارك الله فيها، وهي أمانة في أعناق الفلسطينيين والعرب والمسلمين جميعًا، ولا يحق لأحد التنازل عن شبر واحد منها.

كما نوه بأن حق العودة مقدس، ومحمي بالقوانين والقرارات الدولية خارج الوطن أو داخله، والعمل متواصل للدفاع عنه.

ونبه إلى أن إعلان ترامب وفّر غطاء للاحتلال لمزيد من التهويد واستهداف القدس والمسجد الأقصى، موضحًا أن الخطة لم تحظ بموافقة دولية، وجوبهت برفض دولي وإسلامي وعربي.

ودعا صلاح الدول التي دعت إلى التعامل الإيجابي مع الصفقة إلى التراجع عن مواقفها وتصحيحها، والانحياز للحق والعدل.

ونوه بأن الحركة تواصل عملها على المستوى الدولي لمواجهة الاحتلال ومخططات تصفية القضية، ومع أحرار العالم للدفاع عن الحق الفلسطيني، وفي جهود المقاطعة ونزع الشرعية عن الاحتلال بكل أشكاله.