وكالة الرأي الفلسطينية المستشار عابد يجتمع برؤساء المحاكم النظامية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية عنزة واثنين من الكلاب: من منهم سيكون العمدة القادم لهذه المدينة؟ وكالة الرأي الفلسطينية رام الله: العثور على الطفل مفقود منذ الجمعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية كفيف لـ20 سنة يستعيد بصره بعد حادث سيارة وكالة الرأي الفلسطينية مخلوق بحرى غريب يشبه الأخطبوط يظهر فى جزيرة كونى بمدينة بروكلين وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الرسالة السوداء.. “واتساب” يودع ملايين الهواتف للأبد وكالة الرأي الفلسطينية هواتف أيفون 2021 قد تمتلك زر طاقة جانبي يدعم بصمة الإصبع Touch ID وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً
أخبار » أخبار الأسرى

الاحتلال يعاقب الأسير وليد دقة ويحتجزه في الـ"معبار"

03 شباط / فبراير 2020 09:07

الأسير وليد دقة
الأسير وليد دقة

تواصل إدارة سجون الاحتلال سياستها العقابية بحق الأسير وليد دقة (59 عاما) ابن مدينة باقة الغربية، وذلك باحتجازه منذ أيام في "معبار" سجن مجيدو في ظروف قاسية ومنعه من التواصل مع زوجته التي تمكث في المستشفى في حالة صعبة.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير دقة إلى "معبار" سجن مجيدو منذ يوم الثلاثاء الماضي. علما بأن الـ"معبار" يستخدم كمحطة عبور للأسرى المنتقلين من سجن إلى آخر أو في طريقهم للمحكمة أو المراكز الصحية، في ظروف وصفها حقوقيون وأسرى محررين بأنها "أصعب من العزل".

وهدد الأسير دقة، الذي يعاني نتيجة مرضه، من ضيق تنفس مزمن، مصلحة السجون الإسرائيلية، بالتوقف عن تناول دواء علاج مستوى انخفاض الهيموغلوبين في الدم، والشروع بالإضراب المفتوح عن الطعم، إذا ما تواصله اعتقاله بـ"المعبار"، ومنعه من التواصل مه زوجته الحامل والتي تمكث في المستشفى.

وتمنع مصلحة السجون، الأسير دقة، من التواصل والاطمئنان على زوجته، سناء دقة، الحامل في شهرها الأخير، والتي تعاني من ظروف صحية صعبة، وسط حالة من التوتر والهلع التي تعاني منها، لعدم السماح لها بالاتصال مع زوجها منذ نقله إلى "المعبار".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد منعت بقرار محكمة الأسير وليد دقة وزوجته سناء، التي من حقهم الإنساني والطبيعي في إنجاب الأطفال، وشرعت بسلسلة من الإجراءات العقابية بعد حمل سناء دقة بطرق التفافية على القرارات القمعية للمحاكم الإسرائيلية، بعد منعهم لسنوات من التواصل المباشر أثناء الزيارات.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟