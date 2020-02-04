الاحتلال يفرج عن ثلاثة صيادين من غزة اعتقلهم أمس

غزة - الرأي

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، عن ثلاثة صيادين اعتقلتهم خلال عملهم في بحر القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أفرج عن الصيادي الثلاثة وأحدهم مصاب بأعيرة مطاطية، وسلمهم عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، وأبقى على قاربهم مصادر.

وكان نقيب الصيادين نزار عياش قال لـ"الرأي" إن قوات الاحتلال اعتقلت الصيادين "رمضان علي صلاح، وعلي وائل صلاح، وماجد محمود مقداد"، خلال عملهم في عرض البحر قبالة محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشار عياش إلى أن قوات الاحتلال احتجزت حسكة الصيادين الذين تم اعتقالهم أثناء عملهم في البحر خانيونس.