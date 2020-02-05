عياش لـ"الرأي": الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

غزة- الرأي:

قال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ اليوم الأربعاء، بتقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة.

وأشار عياش في حديثه لـ"الرأي" أن قرار التقليص يشمل منطقة ما بعد ميناء غزة باتجاه جنوب القطاع، حيث تم تقليص المساحة من 15 ميل إلى 10 أميال.

وذكر أن مساحة الصيد بمنطقة ما قبل ميناء غزة وحتى الحدود شمالاً ستبقى على ما هي 6 أميال، وفق قرار الاحتلال الذي وصلهم عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

ويشدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة منذ أيام، عبر تقليص مساحات الصيد ومنع إدخال الاسمنت وإلغاء نحو 500 تصريح لدخول فلسطين المحتلة.