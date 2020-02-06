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صرف دفعة لموظفي غزة الأحد القادم

06 شباط / فبراير 2020 09:17

غزة - الرأي

أعلن نقيب نقيب الموظفين يعقوب الغندور عن صرف دفعة مالية لموظفي غزة الأحد القادم.

وقال الغندور في تصريح لوكالة "الرأي" إن الدفعة سيتم صرفها بنفس الآلية السابقة عبر بنكي الوطني والانتاج وبنك البريد.

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