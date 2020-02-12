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"أولمرت" يتعرض لهجوم حاد من أحزاب اليمين بسبب اجتماعه بعباس

12 شباط / فبراير 2020 09:16

اجتماع عباس وأولمرت
اجتماع عباس وأولمرت

تعرض رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت ،لهجوم حاد من أحزاب اليمين، بسبب اجتماعه برئيس السلطة محمود عباس أمس في نيويورك.

وعقد عباس وأولمرت مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في نيويورك، مساء أمس، على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، لمناقشة خطة "صفقة القرن" الأمريكية.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، وصف رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماع أولمرت برئيس السلطة عباس، بأنه "أكبر حادثة إهانة حدثت في تاريخ دولة إسرائيل".

ووصف سفير الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، داني دانون، اللقاء بأنه "مُخزي"، قائلا: "في نفس اليوم الذي فشل فيه أبو مازن في محاولته إدانة الولايات المتحدة وإسرائيل في مجلس الأمن، أولمرت يؤيد عباس، إنه لأمر مُخز".

هذا وذكرت الصحيفة، أن أولمرت رفض استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من الوساطة مع الفلسطينيين، داعيًا في الوقت ذاته إلى عدم تجاهل خطة ترامب.

وأشارت الى أن أولمرت دعا عباس للعودة الى طاولة المفاوضات، مشددًا على أنه لم يأتي إلى الولايات المتحدة ليشن هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو لمهاجمة الحكومة الإسرائيلية.

 

 

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