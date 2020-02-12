وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مريضاً بالكلى ويُنكل به قضاء بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة والحكم المحلي يضعان حجر الاساس لتطوير شارع الجزائر غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تفتتح معرض الكيمياء حياة بمدرسة صبرا وشاتيلا وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك" تضبط أكياس فارغة لحفاظات الأطفال (المستوردة) بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية " محيسن" : التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة هو نهج قائم وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تناقش مع إدارة شرطة المرور المخالفات المرورية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ينظمان دورة التصميم الميكانيكي المحوسب وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك" تضبط موزع غاز مخالف لشروط الامن والسلامة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال وجامعة القدس المفتوحة تتفقان على تنفذ إرشادات لطلبة التوجيهي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": التعليم المستمر خطوة للارتقاء بمنظومة مراكز الرعاية الاولية
أخبار » الأخبار العبرية

تظاهرة لعوائل جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة

12 شباط / فبراير 2020 03:35

45-1
45-1

تتعزم عوائل جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، التظاهرة في مدينة بئر السبع المحتلة للمطالبة بالعمل على استعادتهم.

 

وتنوي عائلات "آرون شاؤول وهدار غولدن وأفراهام منغستو"، التظاهرة والاحتجاج قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من الشهر المقبل.

 

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن العائلات قررت حشد عدد كبير من الإسرائيليين للمشاركة في تلك المسيرة التي ستعقد قبل خمسة أيام من الانتخابات.

 

واتهمت العوائل حكومة بنيامين نتنياهو بأنها عقدت صفقة مع حماس، دون أن تشمل عودة الأسرى من هناك، داعية إلى مزيد من الضغط على الحكومة لاستعادتهم من غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟