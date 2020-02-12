تظاهرة لعوائل جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة

تتعزم عوائل جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، التظاهرة في مدينة بئر السبع المحتلة للمطالبة بالعمل على استعادتهم.

وتنوي عائلات "آرون شاؤول وهدار غولدن وأفراهام منغستو"، التظاهرة والاحتجاج قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من الشهر المقبل.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن العائلات قررت حشد عدد كبير من الإسرائيليين للمشاركة في تلك المسيرة التي ستعقد قبل خمسة أيام من الانتخابات.

واتهمت العوائل حكومة بنيامين نتنياهو بأنها عقدت صفقة مع حماس، دون أن تشمل عودة الأسرى من هناك، داعية إلى مزيد من الضغط على الحكومة لاستعادتهم من غزة.