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اقتحامات للاحتلال وتوزيع إخطارات هدم في القدس

12 شباط / فبراير 2020 04:11

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فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الاربعاء، عدة أسواق تجارية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما وزعت إخطارات هدم في بلدة العيسوية في ذات المدينة.

ونقلت مصادرة محلية عن عدد من التجار أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أسواق في البلدة القديمة وداهمت عدة محلات بشكل عشوائي، وشرعت بفحص البضائع والملفات المختلفة.

وأضاف التجار أن الجنود داهموا محلاً للألبسة الرجالية في سوق خان الزيت، وصادرت منه بضائع، وخلال ذلك أصيب صاحب المحل بفقدان الوعي واستدعيت إليه الأسعاف ونقل للعلاج.

واضطر العشرات من التجار لإغلاق محلاتهم التجارية بسبب الملاحقات الضرائبية وفرض ضرائب ومخالفات عشوائية عليهم، من قبل بلدية الاحتلال.

في ذات السياق، وزعت طواقم بلدية الاحتلال إخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية في العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأكد الأهالي أن البلدية توزع هذه الإخطارات وتنفذ عمليات هدم وفي المقابل ترفض ترخيص المنشآت في البلدة وترفض الخارطة الهيكلية، كما قامت طواقم البلدية بمسح وإزالة الشعارات الوطنية عن جدران وأسوار البلدة.

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