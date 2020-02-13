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الأمم المتحدة تنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

13 شباط / فبراير 2020 08:40

نيويورك - الرأي

نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، القائمة السوداء لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية والجولان.

 وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ"، إذ تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

 وقال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس حسب القناة 7 العبرية، إن نشر" قائمة سوداء "لشركات الأعمال هو استسلام مخجل لضغوط البلدان والمنظمات التي ترغب في إيذاء إسرائيل، رغم أن معظم الدول في العالم رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه".

 أما رئيس تحالف أزرق أبيض عضو الكنيست بيني غانتس فقال "إن هذا هو اليوم الأسود لحقوق الإنسان- فقدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صلتها بالواقع".

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