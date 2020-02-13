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حماس ترحب بنشر القائمة السوداء للشركات الداعمة للاستيطان

13 شباط / فبراير 2020 09:44

غزة - الرأي

رحبت حركة حماس، بإصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة باسم الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق عزل هذا الكيان العنصري ومحاصرته، وصولًا إلى محاكمته على جرائمه بحق شعبنا، وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين من أرضهم لبناء المزيد من المستوطنات. وفق نص البيان.

وقالت "نتوقع من الأمم المتحدة وضع إجراءات قانونية محددة لملاحقة هذه الشركات ومَن يتعاون معها".

وأضافت "كما نتطلع في حركة حماس إلى مزيد من الخطوات الحقيقية من المجتمع الدولي لحماية حقوق شعبنا الثابتة والعادلة، خاصة في هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية للخطر الشديد بسبب الرؤية الأمريكية الجديدة أو ما يسمى صفقة القرن، التي تمثل تزويرا للتاريخ وتعديا على حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".

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