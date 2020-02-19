آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الأربعاء عن آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غد الخميس.

وقالت الداخلية بغزة في بيان لها إن السفر غدًا سيكون للحافلات من الثامنة حتى الحادية عشرة (الرقم 100) من كشف (2020/5).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين غدًا الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، والتزامهم بموعد السفر حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأشارت الداخلية إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، فيما يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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