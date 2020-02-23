مناقصات جديدة لبناء ألف وحدة استيطانية جديد بالقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن طرح حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مناقصات لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة، بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت قناة "كان" العبرية رسمياً، أن مكتب نتنياهو، ووزارة الإسكان والبناء، بصدد الإعلان خلال أيام عن طرح مناقصات لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية في منطقة "جفعات همتوس"، جنوبي القدس المحتلة.

وأوضحت أن الحديث يدور عن مناقصات سيتم تنفيذها في المنطقة الخاضعة منذ عام 2014 لـ "تجميد البناء"؛ على خلفية معارضة الولايات المتحدة وألمانيا للبناء عليها آنذاك.

من جانبها، نقلت القناة العبرية، عن مسؤول كبير في بلدية القدس (لم تسمه) صحة هذه المعلومات، مضيفا أن الفرق بين تصريح البناء الذي تم تجميده في 2014 وبين التصريح الحالي، أن هذه المرة هناك مناقصات سيتم تنفيذها خلال أيام وستكون علنية.

والخميس أجرى نتنياهو، جولة في منطقة "جفعات همتوس"، وقال إن قيود البناء بالمنطقة لم تعد موجودة، فيما كشف النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة.

وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف وحدة في "جفعات همتوس" جنوبي القدس.

يشار إلى أن مخطط نتنياهو الاستيطاني، يأتي قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الإٍسرائيلية المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.