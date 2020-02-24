الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا بالضفة والقدس

القدس المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 26 مواطناً خلال مداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية بمدينة القدس، واعتقلت 15 مواطنا، وهم: علي محمد عبيد، ومهند ناصر محمود، وبشار ناصر محمودن ومنصور ناصر، وفايز محمد محيسن، ومحمد مرعي درباس، ومحمد عدنان عبيد، وعلي ابو ريالة، ووسام نايف عبيد، ورشاد ابو ريالة، وجهاد عيسى بدر، ويوسف الكسواني، والفتى محمد الجيار، وباسل عودة، وباسل محمد درباس.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 فتية من بلدة بيتين شرق رام الله، وهم: مهند يوسف جابر، ومحمد عبيدة الخطيب، وعبد الرحمن محمد جابر.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين خليل خضر شوكة، وعبد الله عطا الهريمي من بيت لحم، والشاب مصطفى الأسعد أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين.

كما اعتقلت القوات الشاب فارس التايه من مخيم الفارعة قرب طوباس، ونائل أبو العسل من مخيم عقبة جبر بأريحا، وعدي التايه من مخيم الفارعة، فيما تم اعتقال أيضا ابنة المواطن محمد أبو زهرة من بلدة يطا جنوب الخليل، والشاب محمد الأطرش من كفر راعي قرب جنين.